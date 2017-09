Parchim: Registrierkasse aus Friseursalon geraubt

von svz.de

erstellt am 24.Sep.2017 | 16:22 Uhr

Nicht einmal vor einer Spendendose schreckten Einbrecher zurück, die in der Nacht zu Sonnabend in einen Friseursalon in der Langen Straße in Parchim eindrangen. Dort entwendeten sie außerdem eine Registrierkasse. Erst in der vergangenen Woche war es der Polizei gelungen, einen 34-Jährigen zu überführen, der seit Juli für mehrere Einbrüche in der Kreisstadt verantwortlich sein soll.