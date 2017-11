Parchim: Radfahrerin von Auto erfasst

von svz.de

erstellt am 15.Nov.2017 | 15:23 Uhr

In Parchim ist am Mittwochvormittag eine 82-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. In der Wallallee hatte das abbiegende Auto gegen 10.40 Uhr die Fahrradfahrerin erfasst, die daraufhin stürzte und anschließend über Schmerzen klagte. Sie wurde wenig später medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich hatte die Autofahrerin die Vorfahrt missachtet.