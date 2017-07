Parchim: Diebe suchen Gartenlauben heim

In der Nacht zu Montag (18 bis 8 Uhr) drangen unbekannte Täter in Parchim in mindestens vier Gartenlauben ein. Die Täter richteten Sachschäden an Gartentoren, Türen und Fenster an. Anschließend wurden die Lauben durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Betroffen war eine Kleingartenanlage in der Ziegendorfer Chaussee sowie ein Garten in der Straße Vietingshof. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Sie bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

von svz.de

erstellt am 11.Jul.2017 | 15:47 Uhr