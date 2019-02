Pampow: Diebe lassen gleich in mehreren Geschäften Geld mitgehen

von svz.de

07. Februar 2019, 14:37 Uhr

Bei einem Einbruch in einem Einzelhandelskomplex in Pampow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag nach einer ersten Übersicht Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter zunächst durch das Dach eines Blumengeschäftes ein. In weiterer Folge durchbrachen sie mehrere Zwischenwände und gelangten in die Räume zweier weiterer Geschäfte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in zwei Fällen jeweils Bargeld aus Geldkassetten gestohlen. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.