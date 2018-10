Oldtimer-Moped in Dömitz von Grundstück gestohlen

von svz.de

02. Oktober 2018, 11:26 Uhr

In Dömitz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag ein historisches Moped gestohlen. Dabei handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke NSU aus dem Jahre 1964. Der Eigentümer schätzt den Liebhaberwert des motorisierten Zweirades auf etwa 1500 Euro. Laut Polizei ist das mit einem Schloss gesicherte Fahrzeug von einem Privatgrundstück "Am Hafenplatz" gestohlen worden. An dem blau/weißen Moped war das blaue Versicherungskennzeichen 257 LLS angebracht.

Die Polizei in Ludwigslust bittet um Hinweise unter 03874/ 4110.