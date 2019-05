Neustrelitz: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

von svz.de

29. Mai 2019, 21:54 Uhr

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ereignete sich in der Neustrelitzer Karbe-Wagner-Str. ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtige die 41-jährige Fahrerin eines PKW Opel, von einem Parkplatz in die Karbe-Wagner-Str. einzubiegen. Ein auf dieser Straße fahrender 48-jähriger Radfahrer erkannte den PKW und bremste so stark, dass er stürzte. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in das Neustrelitzer Krankenhaus transportiert.