Neustrelitz: Fehler beim Überholen

21. Juli 2020, 20:42 Uhr

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die B96 in Kolonne hinter einem Lkw aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Usadel. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen setzte von hinten ein Audi B8 an, um die Vorausfahrenden zu überholen. Zur selben Zeit scherte ein vor dem Audi fahrender VW Golf ebenfalls nach links aus. Die 21-jährige Golf-Fahrerin übersah die von hinten heranfahrende 37-Jährige. Bei der folgenden Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. In der Folge mussten beide Unfallfahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.