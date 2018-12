Neustrelitz: Diebstahl von 50 Weihnachtsbäumen

von svz.de

20. Dezember 2018, 13:35 Uhr

In der Nacht zu heute wurden offenbar 50 Weihnachtsbäume in Neustrelitz entwendet. Zwei Beamten im Streifendienst bemerkten gegen 1.40 Uhr eine beschädigte Zaunmanschette vor einem Verkaufsstand des Weihnachtsmarkts in der Strelitzer Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden Bäume im Wert von 1750 Euro entwendet.

Die Polizisten gehen davon aus, dass die Täter zwischen Mittwoch um 22 Uhr und Donnerstag um 1.40 Uhr zuschlugen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Weihnachtsbäume geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258224.