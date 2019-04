Neustrelitz: Brand eines Schleppdaches an einem Haus

von Polizei Neubrandenburg

22. April 2019, 09:35 Uhr

Durch die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE wurde der Polizei am 22.04.2019 gegen 02:20 Uhr der Brand eines Schuppens an einem Haus in Neustrelitz, Wesenberger Str., gemeldet. Die Flammen griffen von einem Schleppdach auf die Fassade eines Nebengebäudes bis hin zu dessen Dach über.

Es waren die Feuerwehren Strelitz-Alt und Neustrelitz mit über 20 Kameraden aus vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die Flammen konnten durch die Kameraden gelöscht werden, bevor ein noch größerer Schaden entstand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Das Nebengebäude ist zwar weiterhin bewohnbar, aber mit einem Schaden von ca. 10.000 Euro betroffen.

Die Brandursache ist noch unklar und soll durch einen spezialisierten Ermittler der Kriminalpolizei erfolgen.