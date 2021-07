Neustrelitz: Brand einer Garage

Am Sonntag wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg gegen 15.10 Uhr durch einen Anwohner der Brand einer Garage im Garagenkomplex Sonnenweg in Neustrelitz gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand eine Garage bereits in Vollbrand. Die eingesetzten Kameraden der Ortsfeuerwehr Neustrelitz leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Zur weiteren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.