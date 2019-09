Neustrelitz: Bootsmotoren-Diebstahl am Zierker See

von svz.de

In der Nacht vom 19.09.2019 zum 20.09.2019 drangen Unbekannte auf das Gelände des Angelvereins "Zierker See e. V." ein und entwendeten von zwei im Wasser liegenden Booten die daran befestigten Außenbordmotoren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand nutzten die Täter die Zuwegung vom Slawendorf zur Weißen Brücke in Neustrelitz, vermutlich mit einem zurzeit unbekannten Fahrzeug. Am Vereinsgelände des Angelvereins "Zierker See e. V." wurde der vorhandene Maschendrahtzaun durchtrennt und so Zugang erlangt. Bei zwei im Wasser liegenden Booten wurden die Abdeckplanen aufgeschlitzt und zwei montierte Außenbordmotoren des Typs Yamaha bzw. Suzuki entwendet.

Der Stehlschaden wird mit 2200 Euro beziffert. Der vom Einbruch resultierende Sachschaden wurde mit 2800 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.