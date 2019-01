Neustrelitz: Bewaffneter Raubüberfall auf den Netto-Markt

von svz.de

10. Januar 2019, 06:20 Uhr

In den Abendstunden des 09.01.2019 kam es zu einer Raubstraftat in Neustrelitz. Gegen 19:45 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter mit vorgehaltener Waffe den Netto-Markt in der Kirschenallee. Zu dieser Zeit befanden sich nur noch die beiden Angestellten in dem Markt. Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Kassiererin und die andere Angestellte konnten sich in dem Büro des Marktes in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Zwischenzeitlich hatte der Täter die Kasse geöffnet und die Tageseinnahme mit mehreren Tausend Euro entwendet.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei befand sich im Einsatz und hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es werden mögliche Zeugen gesucht, die Angaben zum Täter machen können oder in der Umgebung des Marktes Ungewöhnliches beobachtet haben, das mit der Straftat in Verbindung stehen könnte.

Weiterhin wird eine Zeugin mit russischem Akzent gesucht, welche sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Netto-Marktes befand. Wer kann Angaben zu dieser wichtigen Zeugin machen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männliche Person mit russischem Akzent

- ca. 170 cm groß

- schlanke Gestalt eher dünn

- trug eine schwarze Kapuze

- Gesicht war mit einem dunklen Dreiecktuch verdeckt

- dunkle Jacke

- trug einen grauen Stoffbeutel bei sich

Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter Telefon 03973 2580, an jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.