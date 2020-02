Neustrelitz: Autofahrerin verursacht unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

29. Februar 2020, 19:02 Uhr

Am 29.02.2020 gegen 01:20 Uhr kam es in der Ortschaft 17255 Priepert zu einem Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Alkohol. Die 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Renault befuhr in der Ortschaft die " Straße An der Havel". Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Fahrzeug zusammen. Der Halter des geparkten Pkw wurde durch den Krach aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9.000,-EUR. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren und ihr Führerschein wurde sichergestellt.