Neustrelitz: Angriffe auf Rettungskräfte

von svz.de

06. November 2018, 17:33 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag wurden die Rettungskräfte zu einer hilflosen Person in die Strelitzer Chaussee in Neustrelitz gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand griff der 18-jährige betrunkene Mann die zur Hilfe eilenden Rettungskräfte mit einem Teleskopschlagstock an. Auch gegenüber den zum Einsatz kommenden Polizeibeamten leistete der 18-jährige erheblichen Widerstand.

Der Widerstand konnte mit einfachen Mitteln gebrochen werden, so dass keine Rettungssanitäter und Polizeibeamte verletzt wurden. Die Polizei ermittelt gegen den 18-jährigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.