Neustadt-Glewe: Mit 1,8 Promille mit dem Auto beim Bierholen erwischt

Angetrunken ist ein 50-Jähriger in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zum Bierholen gefahren und hat sich damit ein Ermittlungsverfahren eingehandelt. Zeugen hatten die Polizei am Mittwochabend alarmiert und von der Alkoholfahrt des 50-Jährigen berichtet. Daraufhin suchten Beamte die Wohnung des Mannes auf und ließen ihn „pusten“, teilte die Polizei am Donnerstag in Ludwigslust mit. Das Ergebnis des Tests: ein Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

von svz.de

erstellt am 27.Jul.2017 | 12:27 Uhr