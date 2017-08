Ein Lastwagen hat am Donnerstag ein Flugzeug in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gerammt. Der Lkw krachte auf dem Flugplatz mit der Front in eine Flügelspitze der Cessna, den Sachschaden schätzt die Polizei laut Mitteilung auf gut 10 000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch zu ermitteln. Das Kleinflugzeug habe als sei für Fallschirmsprünge genutzt worden.

von svz.de

erstellt am 31.Aug.2017 | 17:32 Uhr