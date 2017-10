Neustadt-Glewe: Einbruch in PKW

von svz.de

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:07 Uhr

Eine sogenannte Soundbox haben ungekannte Täter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in einen PKW in Neustadt- Glewe gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Zuvor zerstörten die Täter eine Scheibe des im Schleusenbereich (Am alten Hafen) abgestellten Wagens und gelangten dann in das Fahrzeuginnere. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.