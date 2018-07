Neustadt-Glewe: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

von svz.de

30. Juli 2018, 07:46 Uhr

m 30.7.2018 gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in die Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe gerufen. Bei Eintreffen war die örtliche Feuerwehr bereits vor Ort und hatte mit dem Löschen des Brandes begonnen. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.