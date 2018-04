Neukalen: Einbruch in einen Bungalow

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

14. April 2018, 14:31 Uhr

Am 14.04.2018, gegen 11:20 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Einbruch in einen Bungalow im Warsower Weg in Neukalen informiert.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Bungalow ein und entnahmen aus diesem den Schlüssel für einen auf dem Grundstück befindlichen Schuppen. Anschließend wurde aus dem Schuppen ein Außenbordmotor der Marke Honda entwendet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.900 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter 03994/231-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.