Neubrandenburg: Zwei Pferde sterben nach Brandstiftung

von Fabian Sommer

18. Dezember 2018, 06:24 Uhr

Bei einem Brand einer Stallung in einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Montagabend zwei Pferde den Flammen zum Opfer gefallen. Die Polizei geht beim jetzigen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus. Das Feuer zerstörte ebenfalls zwei neben dem Stall geparkte Traktoren. Der Brand wurde noch am späten Abend von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht.