von svz.de

erstellt am 19.Nov.2017 | 21:49 Uhr

Die als vermisst gemeldete Jugendliche, Isabel Hoff aus Schönhausen, wurde in den Abendstunden des 19.11.2017 von der Polizei in Prenzlau aufgegriffen. Sie wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.