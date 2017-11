Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

von svz.de

erstellt am 05.Nov.2017 | 10:53 Uhr

Am 04.11.2017 gegen 17:35 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Greifswald an der Einmündung zum neuen Einkaufszentrum "Gleis 4" ein Verkehrsunfall.

Die Fahrerinnen der beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren jeweils entgegengesetzt die Bahnhofstr. und wollten auf das Gelände des "Gleis 4" einbiegen. Nach den Angaben der Fahrerin eines VW Fox schaltete die Ampelanlage von "grün" auf "gelb" und somit wollte sie den Einmündungsbereich noch passieren.

Nach den Angaben der Fahrerin des Seat Ibiza zeigte die Ampelanlage ebenfalls auf "grün" woraufhin sie auch in den Einmündungsbereich einfuhr. Bei dem darauf folgenden Zusammenstoß der beiden PKW wurden beide Fahrerinnen leichtverletzt, mussten aber nicht vor Ort ärztlich versorgt werden. Durch die Polizei wird der Sachschaden auf ca. 10000,-EUR geschätzt.

Da zu diesem Zeitpunkt die Bahnhofstraße stark befahren war, bittet die Polizei etwaige Zeugen dieses Unfalls sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/ 5400 zu melden. Jedoch auch jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de können Angaben zu diesem Unfall gemacht werden.