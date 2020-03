Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

27. März 2020, 21:36 Uhr

Am 27.03.2020 ereignete sich gegen 15:35 Uhr im Bereich des Friedrich-Engels-Rings auf Höhe der Rostocker Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann befuhr hier mit seinem Pkw Peugeot zunächst den linken Fahrstreifen der Rostocker Straße aus Richtung Weitin kommend. Hier musste er an der Lichtzeichenanlage zur Auffahrt des Friedrich-Engels-Ring bei "Rot" halten.

Nachdem die Lichtzeichenanlage wieder auf "Grün" umgeschaltet hatte, fuhr der Mann auf den äußerst linken Fahrstreifen des Friedrich-Engels-Rings auf und kam in der weiteren Folge aufgrund ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er zunächst einen Radweg und kam dann im weiteren Verlauf im Bereich der Wallanlage an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR.