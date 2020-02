Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

von svz.de

17. Februar 2020, 06:40 Uhr

Am Freitagabend gegen 20 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 80-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr die Lindenstraße aus Richtung "Augustabad" kommend in Richtung Kirschenallee, als er aufgrund von Unaufmerksamkeit auf ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW auffuhr.

Durch die beim Aufprall ausgelösten Airbags verletzte sich dieser leicht im Gesicht, sodass er zur genaueren Untersuchung mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro an beiden Fahrzeugen.