Neubrandenburg: Täter nach Messerangriff ermittelt

von svz.de

05. September 2018, 14:02 Uhr

Wie die Polizeimitteilte, wurde am Abend des 17. August ein 29-jähriger Mann durch einen unbekannten Tatverdächtigen mittels eines Messers verletzt. Der Unbekannte war in Begleitung eines zweiten Mannes.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hatten die Ermittlungen übernommen. Nun konnten zwei Tatverdächtige namhaft gemacht werden. Die beiden 19-Jährigen, eritreischer und syrischer Herkunft, konnten am Montag durch Polizeibeamte festgestellt und inzwischen durch die Kriminalpolizei vernommen werden. Sie zeigten sich geständig. Demnach steht der Eritreer im Verdacht, nach verbalen Streitigkeiten die gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Gegen ihn bestand bereits ein Haftbefehl, welcher vollstreckt wurde. Der Heranwachsende wurde in eine JVA verbracht. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.