Neubrandenburg: schwere Körperverletzung in Asylunterkunft

von svz.de

27. Oktober 2018, 10:33 Uhr

Am Freitag gegen 20:10 Uhr ist es in der Unterkunft für Asylsuchende in Neubrandenburg zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen und einem 30-jährigen iranischen Staatsangehörigen gekommen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wiesen beide Beteiligten Stich- und Schnittverletzungen auf. Die vor Ort angetroffenen Zeugen und die beiden Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Tathergang.

Durch den eingesetzten Rettungswagen wurden beide Beteiligten ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung, konnten beide Personen das Krankenhaus wieder verlassen. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 29-jährigen und den 30-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung.