Neubrandenburg: Geldautomat in Neubrandenburg geplündert - Suche bisher erfolglos

von Mathis Wentz

02. Dezember 2019, 06:30 Uhr

Nach einem Geldautomaten-Angriff in einer Bank in Neubrandenburg fahndet die Polizei nach dem Täter und möglichen Komplizen. Die erste Suche mit einem Spürhund nach dem Vorfall am Sonntagabend sei ohne Erfolg geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg. Mindestens ein Räuber hatte den Vorraum der Bank betreten, mit einem bisher unbekanntem Werkzeug einen Geldautomaten gewaltsam geöffnet und war dann mit Bargeld aus den Kassetten geflüchtet. Die Höhe der Beute sei aber weiterhin unklar. Die betroffene Bankfiliale ist am mehrspurigen Neubrandenburger Stadtring. Der Wachschutz habe die Polizei gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen soll es keine Automatensprengung gegeben haben wie in früheren Fällen im Nordosten. Der Täter aus der Filiale sei zunächst zu Fuß geflüchtet. Inwieweit er Komplizen hatte, die mit einem Auto in der Nähe gewartet haben könnten, werde noch untersucht.

Auch von der Videoüberwachung in der Bank erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu dem Überfall. Der Sachschaden am Automaten in der Filiale wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt.