Neubrandenburg: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

von svz.de

24. Februar 2020, 06:48 Uhr

Am Sonntag kam es in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte gelangten über den Balkon gewaltsam in die Wohnung. In der Wohnung wurde Modeschmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.