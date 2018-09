Neubrandenburg: Einbruch in die Jet-Tankstelle

von svz.de

23. September 2018, 08:14 Uhr

Am 23.09.2018 gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in die Jet-Tankstelle in der Demminer Straße in 17034 Neubrandenburg gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt. Zwei unbekannte Täter fuhren mit einem Motorrad auf das Gelände der Tankstelle und drangen Gewaltsam in das Gebäude der Tankstelle ein. Dort entwendeten sie eine zur Zeit unbekannte Menge an Zigaretten. Somit können zur Schadenhöhe zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Motorrad wieder vom Tatort.

Zeugen welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5225, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.