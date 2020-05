Neubrandenburg: Einbrecher entwenden zwei Mähroboter aus einem Baumarkt

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

18. Mai 2020, 10:51 Uhr

In der Zeit vom 15.05.2020 20:00 Uhr bis 16.05.2020 08:00 Uhr ist es in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in einen Baumarkt gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang auf das Gelände des Marktes verschafft und zwei Mähroboter im Gesamtwert von 2000EUR entwendet.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-5582 5224.