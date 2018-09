Neubrandenburg: E-Bike gestohlen

von svz.de

30. September 2018, 08:26 Uhr

Vor einem Hochhaus in der Neubrandenburger Clara-Zetkin-Straße ist am Freitag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ein E-Bike mit Akku und Schloss gestohlen worden. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenaufnahme an, dass sie ihr Rad im Tatzeitraum in einem Fahrradständer vor dem Hochhaus angeschlossen habe. Der Schaden beträgt circa 2100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem E-Bike-Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Polizei unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.