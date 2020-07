Neubrandenburg: Diebe plündern Transporter auf Hof - Scheinwerfer und Heizungen weg

von svz.de

06. Juli 2020, 14:25 Uhr

Unbekannte haben in Neubrandenburg gezielt Scheinwerfer und Standheizungen bei 17 Transportern ausgebaut und gestohlen. Der Schaden wurde auf rund 60 000 Euro geschätzt. Der Diebstahl fand in der Nacht zu Montag auf dem Gelände einer Fahrzeugbaufirma im Nordosten Neubrandenburgs statt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sollten die Fahrzeuge unter anderem zu Krankentransportwagen umgebaut werden. Die Polizei hofft auf Hinweise. So müssten die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben.