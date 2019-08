Neubrandenburg: Diebe in Apotheke auf frischer Tat ertappt

von svz.de

08. August 2019, 15:08 Uhr

Am Dienstag gegen 11 Uhr konnten zwei Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg zwei Ladendiebe auf frischer Tat in einer Apotheke im Marktplatzcenter beobachten und stellen.

Die beiden Kriminalbeamten gingen durch das Marktplatzcenter, als ihnen eine männliche Person entgegenkam. Diesen Mann konnten die Beamten als einen Tatverdächtigen in einem anderen Ermittlungsverfahren aufgrund von Ladendiebstahl in einer Apotheke erkennen. Wenige Meter dahinter ging eine weitere männliche Person, die scheinbar zu dem Mann gehörte und wesentlich jünger war. Beide Männer begaben sich anschließend, etwas abgesetzt hintereinander, in eine dortige Apotheke. Die beiden Beamten entschieden sich, den Männern zu folgen und das weitere Verhalten zu beobachten, was sich wenig später als Treffer erweisen sollte.

Der jüngere Täter (28 Jahre) verdeckte den älteren Tatverdächtigen (56 Jahre) vor den Blicken der Apothekerinnen, die an der Kasse beschäftigt waren. Währenddessen griff der ältere Tatverdächtige eine Dose Nahrungsergänzungsmittel aus einem Regal und steckte diese in seine mitgeführte Plastiktüte. Er verließ, ohne zu bezahlen, die Apotheke. Den Beamten gelang es unmittelbar nach der Tat, beide Personen zu stellen und in Gewahrsam zu nehmen. Mit Unterstützung der Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurden die zwei Tatverdächtigen dem Revier zugeführt. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Plastiktüte wurde weiteres Diebesgut, zwei elektrische Zahnbürsten und zwei Packungen Windeln, aufgefunden. Die Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass diese Gegenstände kurz zuvor aus einem Drogeriemarkt im Marktplatzcenter entwendet wurden.

Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt. Des Weiteren wird sich der 56-Jährigen zudem als Tatverdächtiger in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Diebstahls verantworten müssen, da ihn die aufmerksamen Beamten identifizieren konnte.