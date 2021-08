Neubrandenburg: Brennendes Wohnmobil auf der Insel Rügen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

31. August 2021, 19:50 Uhr

Am 31.08.2021 gegen 16:00 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Brand eines Wohnmobiles auf einem Waldparkplatz in der Schaabe vor der Ortschaft Juliusruh. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf Grund eines technischen Defektes kam es im Wohnmobil zum Brand. Das Wohnmobil brannte in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Breege konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit 10 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.