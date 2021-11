Neubrandenburg: Brand eines Carports in Löcknitz

Am 26.11.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es in Löcknitz zu einem Brand eines Carports. Die Flammen griffen in der Folge auf ein angrenzendes Gebäude, das nicht dauerhaft bewohnt wird, über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Personen mussten nicht evakuiert werden. Der Geschädigte verletzte sich bei...

