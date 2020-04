Neubrandenburg: Autofahrer fährt ohne Fahrerlaubnis und schlägt einen Beamten

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

01. April 2020, 14:17 Uhr

Am 31.03.2020 befuhren Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Flurstraße auf dem Neubrandenburger Datzeberg. Gegen 21:50 Uhr bemerkten Sie ein Fahrzeug, welches sie anhalten und kontrollieren wollten. Die Beamten schalteten dazu das Anhaltesignal "STOP POLIZEI" an. Der besagte Fahrzeugführer fuhr zunächst weiter an die folgende Ampelkreuzung, wo er verkehrsbedingt hinter einem Fahrzeug anhalten musste, bei welchem es sich um ein ziviles Fahrzeug der Polizei handelte. Plötzlich versuchte der betroffene Fahrzeugführer über die linke Fahrzeugspur an dem vor ihm haltenden Fahrzeug vorbeizufahren, um sich augenscheinlich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Dies bemerkte der Beamte im zivilen Fahrzeug und zog mit dem Fahrzeug nach links, um die Flucht zu verhindern.

Das ist dem Fahrer des zivilen Polizeifahrzeugs gelungen, so dass das Fahrzeug gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 47-jährige deutsche Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer. Der 47-Jährige weigerte sich aber, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Ihm wurde erläutert, dass dadurch eine Blutprobenentnahme als unerlässliche Folgemaßnahme zur Beweisführung folgen wird. Daraufhin äußerte er lautstark seinen Unmut gegenüber einer folgenden Blutprobenentnahme. Der 47-Jährige wurde aggressiver und beleidigte die Beamten mehrfach. Als die Beamten an den Tatverdächtigen herangetreten sind, um diesen mit dem Funkstreifenwagen in das Klinikum Neubrandenburg zur Blutprobenentnahme zu verbringen, schlug der 47-Jährige einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei leichtverletzt, konnte aber weiterhin seinen Dienst verrichten.

Da der 47-Jährige seinen Führerschein nicht vorzeigen wollte, durchsuchten die Beamten sein Fahrzeug. Dabei haben die Beamten einen Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein konnte aber nicht aufgefunden werden. Bei der späteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige aus dem Klinikum Neubrandenburg entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.