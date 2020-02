Neetzow-Liepen: Einbruch in ein Bürogebäude

von svz.de

21. Februar 2020, 10:27 Uhr

Im Zeitraum vom 19.02.2020, 15 Uhr, bis 20.02.2020, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Dorfstraße in Neetzow-Liepen eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt und im Ergebnis Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.