Mutmaßlich rechtsextreme Musik auf Campingplatz in Mirow. "SS"-Runen auf T-Shirt in Wolgast

von svz.de

13. August 2018, 13:25 Uhr

Am vergangenen Samstag hat ein Hinweisgeber die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über eine Gruppe von etwa 20 Personen auf einem Campingplatz nahe Mirow informiert, die mutmaßlich rechtsextreme Musik lautstark hörten. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Gruppe nach Zeugenaussagen den Platz mit ihren Kanus wieder verlassen. Die Verdächtigen konnten durch Polizeikräfte auf dem Wasser gestellt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Musikbox zur weiteren Beweissicherung sichergestellt.

Am Samstagmittag (11.08.2018) haben Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis eine männliche Person in einem Restaurant in Wolgast angetroffen, die ein T-Shirt mit "SS"-Runen-Aufdruck trug. Die Beamten forderten den 40-jährigen Mann auf, das Oberteil auf links zu drehen, damit der Schriftzug nicht mehr zu sehen ist. Dieser Aufforderung kam der Tatverdächtige nach.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg (Campingplatz) und der Kriminalpolizeiinspektion Anklam (Restaurant Wolgast) hat die Ermittlungen aufgenommen.