Mühlengeez: Lkw und Transporter kollidiert - Zwei Verletzte, hoher Schaden

von svz.de

erstellt am 13.Nov.2017 | 13:37 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 104 nahe Mühlengeez (Landkreis Rostock) sind am Montag die Fahrer beider betroffenen Fahrzeuge verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache waren am Morgen ein Sattelzug-Lkw und ein Kleintransporter frontal zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Nach ersten Untersuchungen war der 50-jährige Fahrer des Kleintransporters auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 50-Jährige wurde bei der Kollision eingeklemmt und schwer verletzt, der andere Fahrer kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge rutschten nach der Kollision in den Straßengraben.

Der Schaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Der Lastwagen hat tonnenweise Milchpulver geladen, das extra geborgen werden muss. Die Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge könnte wegen des hohen Aufwandes auch erst am Dienstag erfolgen, erklärte der Sprecher.