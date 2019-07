Mirow: Einbruch in zwei Apotheken

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

28. Juli 2019, 19:37 Uhr

In der Zeit vom 27.07.2019 20:00 Uhr bis 28.07.2019 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in 17252 Mirow, in der Schloßstr. gewaltsam in die dortige Apotheke ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ca. 300,- EUR Wechselgeld aus den Kassen entwendet. Weiterhin wurde eine Spendendose, welche an der Kasse stand aufgehebelt und dass Geld daraus entwendet. Wieviel Geld sich in der Spendendose befand kann nicht gesagt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500,-EUR.

Gegen 08:05 Uhr wurde durch die Polizei ein weiterer Einbruch in Mirow festgestellt. In der Apotheke in der Rudolf- Breitscheid-Str. drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall ca. 500,-EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. In beiden Fällen ist der Stehlschaden (Medikamente) bislang nicht bekannt und wird durch den Betreiber nachgemeldet.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder den Tathergang können der Polizei über das Polizeihauptrevier Neustrelitz (Tel.: 03981/2580), sowie jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.