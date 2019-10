Middelhagen: Einbruch in die Kurverwaltung

von svz.de

22. Oktober 2019, 16:10 Uhr

In der Nacht von Montag (21.10.2019, 22:30 Uhr) zu Dienstag (22.10.2019, 07:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Kurverwaltung in der Dorfstraße in Middelhagen. Neben diversen elektronischen Geräten wurde auch das Dienstfahrzeug der Kurverwaltung entwendet. Hierbei handelt es sich um einen roten PKW Skoda Fabia mit dem Kennzeichen RÜG - AO 667. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zur Tat oder zum entwendeten PKW Skoda machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 307217, im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.