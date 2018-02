Messerangriff in Schwerin - 27-Jähriger verletzt

von svz.de

03. Februar 2018, 10:54 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann ist in Schwerin mit einem Messer verletzt worden. Der Mann und ein Begleiter seien am Freitagabend aus einer Gruppe von 10 bis 15 Menschen heraus angegriffen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 27-Jährige habe oberflächliche Schnittverletzungen und Prellungen am Kopf erlitten. Er wurde in einer Klinik behandelt, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Die Ermittlungen zu Tathergang und möglichen Hintergründen dauerten zunächst noch an.