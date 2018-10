Mehrere Autofahrer auf Rügen unter Einfluss von Alkohol und Drogen

von svz.de

02. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Am Montagabend nahmen die Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen gleich zwei Verkehrsunfälle auf, bei denen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein weiterer Fahrer, offenbar unter Drogeneinfluss, wurde bei einer Verkehrskontrolle gestoppt, teilt die Polizei mit.

Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr gegen 20 Uhr die Likedeelerstraße in Bergen und wollte offenbar rückwärts einparken. Dabei stieß die Frau mit dem Wagen gegen einen Feldstein, sodass am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Zeugen und Hinweisgeber zum Verkehrsunfall äußerten die Vermutung, dass die 58-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehe. Die Überprüfung mit einem Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem wurde ihr untersagt, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Die Bergenerin muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Nur etwa eine halbe Stunde später, gegen 20.25 Uhr, wurden die Beamten zu einem weiteren Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Vilmnitz gerufen. Hier hielten ein 53-Jähriger in einem Pkw Subaru und eine 56-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte der Subaru-Fahrer zurück und stieß dabei gegen den VW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten und überprüften die Beamten den Atemalkoholgeruch des Mannes. Der Atemalkoholvortest ergab 0,9 Promille. Es schlossen sich die polizeilichen Folgemaßnahmen an: Blutprobenentnahme, Sicherstellung des Führerscheins, Untersagung der Weiterfahrt, Anzeigenaufnahme wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 22.25 Uhr stellten die Beamten bei einem 22-jährigen Fahrer eines Pkw Seat fest, dass er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er räumte zunächst ein, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte dies und verlief positiv auf Metamphetamine und THC. Der 22-Jährige aus Berlin muss sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.