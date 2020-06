Marnitz: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

von svz.de

11. Juni 2020, 14:36 Uhr

In Marnitz ist am späten Donnerstagvormittag ein Arbeiter von einem Baugerüst gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Arbeiter beim Errichten des Gerüstes an der Fassade eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache plötzlich vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt der 55-jährige deutsche Arbeiter unter anderem eine Armfraktur. Der schwer verletzte Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.