Malow: Zeuge entdeckt gestohlenen Kettenbagger

von svz.de

23. Juli 2019, 11:29 Uhr

Der seit dem Wochenende von einer Baustelle in Tessenow verschwundene Mini- Bagger ist wieder aufgetaucht. Ein Anwohner hatte den augenscheinlich herrenlosen Bagger an einem Feldweg nahe der benachbarten Ortschaft Malow entdeckt und die Polizei am Dienstagmorgen informiert. Die Polizei fand den Bagger wenig später unverschlossenen vor und führte die Spurensicherung vor Ort durch. Derzeit ist noch unklar, wer die Arbeitsmaschine mit welchem Ziel dort hingefahren hat. Auffindeort und Tatort liegen mehrere Hundert Meter auseinander. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.