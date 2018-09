Malchow: Ein Geräteschuppen brennt

von svz.de

18. September 2018, 06:41 Uhr

Am gestrigen Montag brannte gegen 17.30 Uhr ein Geräteschuppen in voller Ausdehnung in der Straße "Kloster" in Malchow. Die Flammen griffen bereits auf einen daneben befindlichen Schuppen über. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow, Adamshoffnung, Alt Schwerin, Nossentiner Hütte, Silz, Rogeez und Zislow konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das daneben stehende Wohngebäude verhindert werden. Der 31-jährige Sohn der 56-jährigen Hausbesitzerin erlitt leichte Verbrennungen an den Armen beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen. Beide wurden vor Ort durch einen anwesenden Notarzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus lehnten sie aber ab. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hierzu kommt heute ein Brandursachenermittler zum Einsatz.