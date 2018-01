Malchin: Zwei schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall

von svz.de

erstellt am 04.Jan.2018 | 21:21 Uhr

Am Donnerstag, den 04.01.2018,ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der Kreisstraße 37 bei Malchin ein schwerer Verkehrsunfall.Der 60- jährige Fahrzeugführer eines PKW Peugeot befuhr die K37 aus Richtung B104 kommend in Richtung der Ortschaft Duckow. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer beim Befahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem sich dort befindlichen Straßenbaum zusammen und überschlug sich. In der weiteren Folge wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort stieß er dann mit einem entgegenkommenden PKW Skoda, besetzt mit drei Personen, zusammen. Durch den erneuten Aufprall mit dem Skoda kippte der Peugeot um und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer des PKW Peugeot wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Malchin aus dem Wrack geborgen werden. Der 33-jährige Skoda Fahrer und der Unfallverursacher verletzten sich durch den Verkehrsunfall schwer und wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Waren verbracht. Die zwei Mitfahrer im Skoda, eine 29-jährige Frau und der dreijährige Junge, blieben unverletzt.Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.