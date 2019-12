Malchin: LKW kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Straßenbaum

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

04. Dezember 2019, 06:42 Uhr

Am 03.12.2019 gegen 17:25 Uhr kam es auf der B104 zwischen den Ortschaften Panstorf und Remplin zum einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines LKW Mercedes befuhr die B104 aus Richtung Teterow kommend in Richtung Malchin. Zwischen den Ortschaften Neu Panstorf und Remplin kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke und stieß anschließend frontal mit einem Straßenbaum zusammen. Hierbei wurde der Fahrzeugführer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Demmin gebracht werden. Dieses konnte er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am LKW entstand Totalschaden, welcher mit ca. 30.000,-EUR beziffert wird. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.