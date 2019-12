Malchin: Brand eines Traktors in 17139 Kummerow

von svz.de

25. Dezember 2019, 17:06 Uhr

Am 25.12.2019 gegen 08:30 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände des Landwirtschaftsbetriebes Kummerow GmbH in 17139 Kummerow zu einem Fahrzeugbrand. Ein 58-jähriger Betriebsangehöriger befuhr mit einem Traktor MTS 82 mit Futteranhänger das Betriebsgelände. Auf Grund eines technischen Defektes kam es zu einer Funkenbildung im Bereich der Gangschaltung des Traktors und setzte diesen in Brand. Der Fahrer versuchte noch den Anhänger abzukuppeln. Dieses gelang ihm aber nicht und das Feuer griff auf den Anhänger über. Zur Brandbekämpf kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malchin, Grammentin und Kummerow mit 27 Kameraden zum Einsatz. Durch diese konnte das Feuer gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR.