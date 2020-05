Lützow: Sozia bei Auffahrunfall leicht vorletzt

von Polizeiinspektion Wismar

28. Mai 2020, 13:19 Uhr

Am frühen Abend des gestrigen Tages kam es in der Gadebuscher Straße in Lützow zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Deutscher fuhr dort mit seinem Leichtkraftrad auf einen vorausfahrenden PKW auf. Nach ersten Erkenntnissen der unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Gadebusch hatte der Biker offenbar das Bremsen des vor ihm fahrenden VW Transporters zu spät gesehen. Infolge der Kollision zog sich seine 16-jährige Sozia leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.